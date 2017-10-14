Виктор Гончаренко: "К "Базелю" будут здоровы все, кроме Дзагоева"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Краснодаром" (1:0) в матче 13-го тура премьер-лиги отметил, что к матчу Лиги чемпионов с "Базелем" все игроки, кроме Алана Дзагоева, выздоровеют и смогут помочь, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. В строй должны вернуться Василий Березуцкий, Виктор Васин, Понтус Вернблум и Александр Головин.

– В последнее время кадровые проблемы накладываются одна за одно. Как выйти из этой ситуации? И кто выздоровеет в ближайшее время?

– К матчу с "Базелем" все должны быть в строю, кроме Дзагоева.