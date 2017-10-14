21:48 | Футбол — Лига чемпионов

Виктор Гончаренко: "К "Базелю" будут здоровы все, кроме Дзагоева"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Краснодаром" (1:0) в матче 13-го тура премьер-лиги отметил, что к матчу Лиги чемпионов с "Базелем" все игроки, кроме Алана Дзагоева, выздоровеют и смогут помочь, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. В строй должны вернуться Василий Березуцкий, Виктор Васин, Понтус Вернблум и Александр Головин.

– В последнее время кадровые проблемы накладываются одна за одно. Как выйти из этой ситуации? И кто выздоровеет в ближайшее время?

– К матчу с "Базелем" все должны быть в строю, кроме Дзагоева.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Valerio80

Жалко "стеклянного". Последние 3 года пользы кот наплакал, сплошные травмы....

22:08

Revelator78

Зато Алан постоянно здоров и в составе команды в FIFA-17!)))

22:05