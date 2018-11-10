Виктор Гончаренко: "Игра с "Реалом" уже стала историей ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что не стоит каждый раз вспоминать о победе команды над "Реалом" в Лиге чемпионов (1:0).

– Победа над "Реалом", триумфатором трех предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов, стала яркой страницей клубной истории. Давайте еще раз вспомним тот матч.

– После встречи с испанцами прошло немало времени, игра уже стала историей. Конечно, тем вечером все мы испытали огромную радость. Великолепный антураж, отличная поддержка переполненных Лужников, запредельная мотивация нашей команды. Мы предстали единым, сплоченным коллективом. Безусловно, очень помог быстрый гол. Никола Влашич открыл счет уже на второй минуте!



– Этот эпизод решил судьбу матча. Полузащитник ПФК ЦСКА блестяще использовал небрежный пас назад Тони Крооса, перехватил мяч и отлично распорядился голевым моментом. Скажите, вы изначально планировали прессинговать футболистов "Реала" в том числе и на их половине?

– Футболист по возможности должен заранее читать такие ситуации. Влашич очень грамотно отработал эпизод. Вообще, если есть возможность вступить в прессинг, ее обязательно нужно использовать. Сейчас я уже могу рассказать, что это было одной из составляющих нашего плана на игру с "Реалом". Забитый гол в дебюте поединка стал для нас хорошим подспорьем, придал еще больше уверенности. Это был незабываемый вечер.



– До матча вы были согласны на ничью со столь именитым соперником? Или думали только о победе?

– Не припоминаю, чтобы когда-нибудь задумывался о ничьей перед тем или иным поединком. С кем бы мы ни встречались, мысли исключительно о том, как выиграть. Именно на победный результат всегда настраиваем нашу команду. В ЦСКА собраны максималисты, которые хотят выигрывать в каждом матче! Вне зависимости от того, кто соперник.