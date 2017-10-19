Виктор Гончаренко: "Головин был не очень хорошо готов. Это бросалось в глаза"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что решил не рисковать здоровьем Василия Березуцкого и поэтому не включил его в заявку на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (0:2). Также специалист признал, что Александр Головин не успел набрать форму после травмы.
– А откуда боязливость в игре? Ведь решающий матч.
– Сложно сказать. Мы после поражений очень быстро забываем все хорошее и сосредоточены на негативе. Да, плохой первый тайм. Да, поражение. Но нужно делать правильные выводы. А говорить, что все плохо, тоже неправильно.
– Что с Василием Березуцким? Почему он не попал в заявку?
– Решили все-таки не рисковать. Он был не готов.
– А Головин был готов?
– Не очень хорошо. Думаю, это бросалось в глаза. Очень много работал назад, хотя с его качествами нужно больше действовать вперед, создавать остроту. Этого не хватало. (Филипп ПАПЕНКОВ)
allehandro
Если плохо годов то н.х ты его выпустил?
01:15
tigana.1982
Головин весь год не играет... Только вы этого не видите.
00:29