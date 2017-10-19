Виктор Гончаренко: "Головин был не очень хорошо готов. Это бросалось в глаза"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что решил не рисковать здоровьем Василия Березуцкого и поэтому не включил его в заявку на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (0:2). Также специалист признал, что Александр Головин не успел набрать форму после травмы.

– А откуда боязливость в игре? Ведь решающий матч.

– Сложно сказать. Мы после поражений очень быстро забываем все хорошее и сосредоточены на негативе. Да, плохой первый тайм. Да, поражение. Но нужно делать правильные выводы. А говорить, что все плохо, тоже неправильно.

– Что с Василием Березуцким? Почему он не попал в заявку?

– Решили все-таки не рисковать. Он был не готов.

– А Головин был готов?

– Не очень хорошо. Думаю, это бросалось в глаза. Очень много работал назад, хотя с его качествами нужно больше действовать вперед, создавать остроту. Этого не хватало. (Филипп ПАПЕНКОВ)