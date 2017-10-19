00:23 | Футбол — Лига чемпионов

Виктор Гончаренко: "Головин был не очень хорошо готов. Это бросалось в глаза"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что решил не рисковать здоровьем Василия Березуцкого и поэтому не включил его в заявку на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (0:2). Также специалист признал, что Александр Головин не успел набрать форму после травмы.

 
Среда. Москва. ЦСКА - &quot;Базель&quot; - 0:2. В игре Игорь АКИНФЕЕВ. В створ чужих ворот армейцы попасть не смогли."Сухарь" Сухи назло Акинфееву. ЦСКА проиграл "Базелю" без единого удара в створ

– А откуда боязливость в игре? Ведь решающий матч.

– Сложно сказать. Мы после поражений очень быстро забываем все хорошее и сосредоточены на негативе. Да, плохой первый тайм. Да, поражение. Но нужно делать правильные выводы. А говорить, что все плохо, тоже неправильно.

– Что с Василием Березуцким? Почему он не попал в заявку?

– Решили все-таки не рисковать. Он был не готов.

– А Головин был готов?

– Не очень хорошо. Думаю, это бросалось в глаза. Очень много работал назад, хотя с его качествами нужно больше действовать вперед, создавать остроту. Этого не хватало. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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allehandro

Если плохо годов то н.х ты его выпустил?

01:15

tigana.1982

Головин весь год не играет... Только вы этого не видите.

00:29