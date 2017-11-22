Виктор Гончаренко: "Евровесна? Давайте обсудим ее в декабре"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Бенфикой" (2:0) отметил, что армейцы выполнили минимальную задачу. Красно-синие гарантировали себе как минимум третье место в группе в путевку в плей-офф Лиги Европы.

- ЦСКА обеспечил себе евровесну. Как это повлияет на настроение в команде?

- У нас так часто игры идут… Да, минимальную задачу мы выполнили. У нас еще четыре осенне-зимних матча. Давайте обсудим это уже в декабре. (Александр МУЙЖНЕК)