Виктор Гончаренко: "Это важный матч для ЦСКА, на кону - Лига чемпионов"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз" отметил, что сегодня у армейцев на поле будет оптимальный состав. Напомним, что в первой встрече российский клуб победил со счетом 1:0.

– Можно сказать, что это важный матч для нас, на кону стоит выход в группу Лиги чемпионов, – сказал во флеш-интервью Гончаренко. – Мы уже говорили с игроками, что нужно забыть результат первого матча, улучшить контроль мяча. Чалов хочет сохранить результат? Думаю, он оговорился.

У соперника структурно все сохранится, несмотря на потерю нападающего. Готовим себя к тому, что все будет также, как и в первом матче.

Я бы сказал, что сегодня у ЦСКА будет играть оптимальный состав. Кто бы ни вышел на поле у нас, у нас все достаточно опытные футболисты. Может быть, за исключением Чалова.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры