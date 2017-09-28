Виктор Гончаренко: "Если бы не Акинфеев - было бы хуже"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:4) отметил, что команда в некоторых эпизодах заметно не успевала за соперниками. Специалист подчеркнул, что план команды на игру рухнул после первого пропущенного мяча.
– Если у нас и был какой-то план, то он рухнул с первым пропущенным мячом, – сказал Гончаренко. – Уровень игры сильно упал. Мы не успевали, соперник моментами имел большое преимущество. Да, мы можем говорить о высоком классе соперника. Если бы не Акинфеев, который нас несколько раз выручил, было бы хуже. Мы пробовали найти баланс заменами. Но то, как соперники возвращались из атаки в защиту – пособие, как надо выступать. Но, когда ты владеешь мячом почти 70 процентов, это понятно.
– Сказалась ли на игре Фернандеса его травма в матче с "Динамо"? Два мяча пришли с его фланга.
– Говорить об отдельно взятом игроке сложно, когда ты терпишь разгромное поражение. (Павел ГУРЕВИЧ)
- Игорь Акинфеев
- ЦСКА (футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Динамо Москва (футбол)
- Виктор Гончаренко
- Мариу Фернандес (футбол)
БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ
Неееееееееееееееее, "другого" не надо!!! Мы же всей страной считаем пропущ. голы, матчи, минуты, метры, секунды и рекордные высоты!!!! ОН же наш футбольный """"лацискене""""....
00:41
russkij
Акинфеев и Головин - лучшие в матче. Если бы не Игорь, счет бы был 8-1. А если бы не Головин, счет бы был 0-4. Никогда не сдавайтесь!
00:41
вперёд Спартак!
Иго-го, поёт Лошадка! Спит ли Гинер очень сладко? Будем ждать его ответ. Псу от нас большой привет! ))))))))
00:34