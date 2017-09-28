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00:30 | Футбол — Лига чемпионов

Виктор Гончаренко: "Если бы не Акинфеев - было бы хуже"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:4) отметил, что команда в некоторых эпизодах заметно не успевала за соперниками. Специалист подчеркнул, что план команды на игру рухнул после первого пропущенного мяча.

– Если у нас и был какой-то план, то он рухнул с первым пропущенным мячом, – сказал Гончаренко. – Уровень игры сильно упал. Мы не успевали, соперник моментами имел большое преимущество. Да, мы можем говорить о высоком классе соперника. Если бы не Акинфеев, который нас несколько раз выручил, было бы хуже. Мы пробовали найти баланс заменами. Но то, как соперники возвращались из атаки в защиту – пособие, как надо выступать. Но, когда ты владеешь мячом почти 70 процентов, это понятно.

– Сказалась ли на игре Фернандеса его травма в матче с "Динамо"? Два мяча пришли с его фланга.

– Говорить об отдельно взятом игроке сложно, когда ты терпишь разгромное поражение. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ

Неееееееееееееееее, "другого" не надо!!! Мы же всей страной считаем пропущ. голы, матчи, минуты, метры, секунды и рекордные высоты!!!! ОН же наш футбольный """"лацискене""""....

00:41

russkij

Акинфеев и Головин - лучшие в матче. Если бы не Игорь, счет бы был 8-1. А если бы не Головин, счет бы был 0-4. Никогда не сдавайтесь!

00:41

вперёд Спартак!

Иго-го, поёт Лошадка! Спит ли Гинер очень сладко? Будем ждать его ответ. Псу от нас большой привет! ))))))))

00:34