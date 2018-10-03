Виктор Гончаренко: "Эмоций не осталось, осознание победы над "Реалом" придет завтра"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Реалом" во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (1:0) признался, что у него не осталось эмоций. Также он надеется, что эта игра позволит молодым игрокам сделать шаг вперед.

- На самом деле, когда заканчивается такая игра, никаких эмоций нет, потому что все выгорает во время игры, - отметил Гончаренко в эфире "Матч ТВ". - Осознание придет завтра-послезавтра. Мы вправе насладиться этим вечером.

Считаю, что сегодня мы были великолепны в защите. У нас на поле была команда, игроки которой стояли друг за друга. Задор и молодость помогли нам выстоять давление, которое было со стороны "Реала". Это большая победа, которая, надеюсь, позволит молодым игрокам сделать шаг вперед.