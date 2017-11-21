Виктор Гончаренко: "Дзагоев играет для ЦСКА слишком большую роль"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что худшее состояние у его команды в этом сезоне пришлось на домашний матч против "Базеля" (0:2) в Лиге чемпионов. Специалист отметил, что поражение от швейцарцев принизило важность выездной победы над "Бенфикой" (2:1).

- Какие цели в еврокубках ставил ЦСКА перед стартом сезона?

- Наиболее верен подход, когда мы говорим, что должны сражаться за очки в каждом матче, в каждом играть на победу, но при этом мы понимали, что есть "Манчестер Юнайтед", соперничать с которым объективно сложно, - цитирует официальный сайт УЕФА Гончаренко. - Мы знаем и амбиции этого клуба и трансферную политику, знаменитый стадион. Остаются "Бенфика" и "Базель".

Любая команда прикидывает свои шансы, но мы не говорили, что должны занять первое-второе-третье место. Мы стремились подходить к каждому матчу в очень хорошем состоянии, а там посмотрим, что получится. Получилось, что наше самое плохое состояние выпало на домашний матч с "Базелем", который мы закономерно проиграли. Тем не менее, не в качестве оправдания, а лишь небольшой ремарки, хочу отметить, что мы сыграли к тому моменту очень большое количество встреч, и это было причиной, почему в той встрече случился спад.

- Зато до этого победили в Лиссабоне. Насколько была важна та победа?

- Да, она была примечательной, но что такое "важна"? Вот сыграем шесть туров и посмотрим, важна ли она будет. В любом случае это была неожиданная, стартовая победа. Да, она была важна, но такие матчи надо подтверждать. Если бы после этого мы обыграли еще дома "Базель", то наша ситуация была бы еще лучше, так что мы сами в какой-то мере принизили важность победы в Лиссабоне.

Есть такое хорошее выражение "эмоционально-умственная усталость". Она не физическая, она умственная. Если тебе не хватает эмоций, если у тебя притупляется реакция, то страдает и результат. Это у нас и произошло. Плюс слишком большую роль для нас играет Алан Дзагоев. Это креатив в атаке, команда с ним выглядит совершенно иначе, и в проигранных матчах нам его не хватало.

Дзагоев в этом сезоне принял участие в 20 матчах на клубном уровне, забив 5 мячей и отдав 6 результативных передач. В конце сентября полузащитник получил травму в матче против "Манчестер Юнайтед" (1:4), из-за которой выбыл из строя на месяц. Без 27-летнего хавбека армейцы провели 5 матчей (1 победа, 2 ничьих, 2 поражения), забив 1 мяч.

Напомним, завтра, 22 ноября ЦСКА в Москве сыграет с "Бенфикой" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.