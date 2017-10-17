Виктор Гончаренко: "Двухмачтовое противостояние с "Базелем" - ключевое в группе"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" отметил, что этот клуб отличается от "Янг Бойз", с которым армейцы встречались в 4-ом отборочном раунде турнира. Красно-синие выиграли оба матча - 1:0 и 2:0.

- У ЦСКА уже был опыт игру с швейцарским клубом (С "Янг Бойз" в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов). Эти встречи могут помочь в плане подготовки к "Базелю"?

- На мой взгляд, команды отличаются. По уровню игры сложно судить. Если "Янг Бой" сейчас лидирует в чемпионате Швейцарии, то "Базель" является чемпионом прошлого сезона. "Базель" домашние матчи провидит на натуральном газоне, и в атаке действует вариативней, чем тот же "Янг Бойз", выступающий на искусственном поле.

- Можете кого-нибудь отметить из игроков "Базеля"?

-Надо отметить командную организацию "Базеля". Возможно, Оберлин располагает неплохой скоростью. Особенно нравится седьмой номер (Лука Дзуффи), действующий в центре поля. Но командная структура важнее, чем отдельно взятые игроки. Она на первом плане в "Базеле".

-Этот матч с "Базелем" - ключевой в группе?

- Мы понимаем, что победа в любой игре будет в плюс. На мой взгляд, итог группового этапа решается не в пятом туре, а в третьем и четвертом. Поэтому соглашусь, что двухмачтовой противостояние с "Базелем" будет важным. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что 18 октября в Москве пройдет матч группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Базель". Начало - в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.