Виктор Гончаренко: "Два матча при 40 тысячах зрителей - эта аура Лиги чемпионов"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 1-го тура чемпионата Росси против "Крыльев Советов" (0:0) отметил, что команде понравилось играть при полных трибунах.

- Две игры провели при 40 тысячах зрителей. Это то, что мы должны сохранить, - заявил Гончаренко. - Это колоссальный опыт для молодежи. Это такая же аура, как в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

Нельзя не отметить уровень старания и желания молодых игроков. А трансферное окно еще открыто, все может быть. Что касается игры Чалова, шажочки маленькие в своем развитии он все-таки делает – во взаимодействии с защитой, полузащитой.