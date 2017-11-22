Виктор Гончаренко: "Дисквалификация Вернблума? Он - умный парень"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Бенфикой" (2:0) подчеркнул, что Понтус Вернблум сразу признает свои глупости. В этой встрече хавбек армейцев получил желтую карточку и из-за дисквалификации не поможет своей команде в игре 6-го тура против "Манчестер Юнайтед".

- Вернблум пропустит матч в Манчестере из-за дисквалификации. Обсудили с ним его желтую?

- Понтус - умный парень и свой самый жесткий критик. Свои глупости он сразу сам признает. Если ему делать замечания, это будет уже не Понтус. С "Локомотивом" была такая же ситуация: он сам понимает, когда делает что-то не так, и стремится не повторять ошибок. (Александр МУЙЖНЕК)