Виктор Гончаренко: "ЦСКА заслуживал большего"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что его команда играла лучше "Виктории" (2:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По словам специалиста, ему не понравилась игра армейцев в начале встречи.

- Очень эмоциональный матч. Такие игры нравятся болельщикам, - заявил Гончаренко. - Оказали сильное давление в конце, чтобы отыграться. Проявили характер, мастерство. Наверное, заслуживали большего. Чуть-чуть были лучше. Но это футбол. Мы лучше смотрелись в концовке. Но слишком зажатыми выглядели в начале встречи, очень плохо играли. Что меня опять расстроило.

- Почему отменили гол Ахметова?

- С тренерской скамейки тяжело разглядеть тот момент. Хочется верить, что судья не ошибся. (Виталий Айрапетов)