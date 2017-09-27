Виктор Гончаренко: "ЦСКА сломал первый гол "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:4) отметил, армейцы допустили много ошибок в обороне. Специалист подчеркнул, что на результате встречи сказался быстро пропущенный гол.

– Думаю, что нас сломал первый гол, – сказал во флеш-интервью Гончаренко. – Мы не смогли вернуться в игру после быстрого пропущенного мяча. На таком уровне голы на первых минутах имеют большое значение. Понятно, что в таком ритме, который задал "Манчестер Юнайтед", нам будет очень сложно. Мы впервые столкнулись с таким темпом. Мы совершали простые ошибки для нашего уровня и "МЮ" воспользовался этим. Когда англичане сделали себе хороший задел, они сбавили обороты.

На нас это поражение психологически никак не повлияет, будем готовиться к игре с "Уфой".

Трансляция ЦСКА - "МЮ"