Виктор Гончаренко: "ЦСКА сегодня заслуживал победу"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что армейцы играли лучше "Виктории" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:2). ЦСКА ушел от поражения в игре только на пятой добавленной минуте благодаря реализованному пенальти Николы Влашича.

- Концовка горячая была, - сказал Гончаренко в эфире передачи "Все на матч!" - Понятно, что хотели выиграть, приложили максимум усилий. Мы были сегодня лучше, заслуживали победы. Хотя футбол такого не терпит.

Сегодня зажаты были. Связано это с молодостью, нехваткой опыта. В таких матчах опыта и набираемся.