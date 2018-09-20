00:17 | Футбол — Лига чемпионов

Виктор Гончаренко: "ЦСКА сегодня заслуживал победу"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что армейцы играли лучше "Виктории" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:2). ЦСКА ушел от поражения в игре только на пятой добавленной минуте благодаря реализованному пенальти Николы Влашича.

- Концовка горячая была, - сказал Гончаренко в эфире передачи "Все на матч!" - Понятно, что хотели выиграть, приложили максимум усилий. Мы были сегодня лучше, заслуживали победы. Хотя футбол такого не терпит. 

Сегодня зажаты были. Связано это с молодостью, нехваткой опыта. В таких матчах опыта и набираемся.

Виктория Пл - ЦСКА

 

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