Виктор Гончаренко: "ЦСКА пока не хватает стабильности"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" заявил, что не будет делать ставку на активную игру в первые минуты встречи. Ранее сегодня главный тренер римлян Эусебио Ди Франческо назвал этот отрезок ключевым.

– Если взять матч в Риме, мы достаточно хорошо провели стартовую 30-минутку. Если взять матч с "Реалом" – тоже самое. Стартовое время очень хорошо провели. Если взять игру с "Викторией" – не очень хорошо, – сказал Гончаренко.

Иными словами, можно сказать, что нам пока не хватает стабильности, не хватает баланса. Можно вспомнить, что мы и в чемпионате проводим достаточно хорошие матчи, но у нас, наверное, не хватает опыта, чтобы дожимать соперника.Не могу сказать, что мы выйдем и с первых минут будем активно играть. Нам важно, чтобы мы сыграли правильно.

Первая игра между этими командами в группе G завершилась победой римлян со счетом 3:0. Новая встреча между российским и итальянским клубами состоится завтра, 7 ноября, на стадионе "Лужники". Начало игры – 20.55 по московскому времени. (Андрей Михайлов, Елена Григорьевская)

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