Виктор Гончаренко: "ЦСКА не собирается смотреть на четвертое место в Лиге чемпионов"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что его команда не собирается смотреть на четвертое место в группе в Лиге чемпионов. Армейцы сыграют в квартете G, где встретятся с "Реалом", "Ромой" и "Викторией" Пльзень.

- Опыт участия в Лиге чемпионов показывает, что всегда есть шанс побороться за выход в плей-офф, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА. - Мы не собираемся смотреть на четвертое место. Многое зависит от того, с кем мы будем встречаться в шестом туре, насколько соперник будет мотивирован, но мы постараемся побороться за выход в плей-офф или в Лигу Европы.



Приезд этих команд в Москву вызовет большой интерес. И важнее всего, что мы быстро слепили нашу команду в единое целое, подошли к первым матчам Лиги чемпионов в хорошем состоянии. Наши молодые футболисты получат громадный опыт, который поможет им в дальнейшем развиваться.

Даты группового турнира:

1-й тур - 18/19 сентября

2-й тур - 2/3 октября

3-й тур - 23/24 октября

4-й тур - 6/7 ноября

5-й тур - 27/28 ноября

6-й тур - 11/12 декабря

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