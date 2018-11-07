20:24 | Футбол — Лига чемпионов

Виктор Гончаренко: "ЦСКА не подавлен. Мы понимаем, во что ввязались"

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Главный тренер ЦСКА  Виктор Гончаренко перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" заявил, что его команда подходит к этой встрече в приподнятом настроении.

- Мы не подавлены, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч ТВ". - Мы понимаем, во что ввязались. Наоборот, у нас приподнятое настроение. У нас идет поиск схемы в боевых условиях. Мы смотрим разные сочетания и пытаемся перестраиваться по ходу игры. 

"Рома" блестяще играет у себя на стадионе и немного по-другому на выезде. Нам важно сыграть правильно: "Рома" хорошо играет и в атаке, и в обороне, и при стандартных положениях. Наша задача - найти их слабые места.

ЦСКА - Рома

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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