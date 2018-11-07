Виктор Гончаренко: "ЦСКА не подавлен. Мы понимаем, во что ввязались"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" заявил, что его команда подходит к этой встрече в приподнятом настроении.

- Мы не подавлены, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч ТВ". - Мы понимаем, во что ввязались. Наоборот, у нас приподнятое настроение. У нас идет поиск схемы в боевых условиях. Мы смотрим разные сочетания и пытаемся перестраиваться по ходу игры.

"Рома" блестяще играет у себя на стадионе и немного по-другому на выезде. Нам важно сыграть правильно: "Рома" хорошо играет и в атаке, и в обороне, и при стандартных положениях. Наша задача - найти их слабые места.

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