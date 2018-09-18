Виктор Гончаренко: "ЦСКА - молодая и задорная команда"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории" Пльзень заявил, что армейцы приобретают опыт и сыгранность.

- После крупной победы над "Уфой" вы были не довольны тем, что команда выглядела зажато в первые минуты. Нет опасений, что бремя Лиги чемпионов также будет давить завтра на ваших подопечных?

- Это молодость, которой свойственна нестабильность, - сказал Гончаренко. - Ждем, что с каждой игрой мы будем выглядеть лучше. Считаю, у нас молодая, задорная команда. Мы приобретаем опыт, сыгранность. Вроде, каждой игре мы подходим очень хорошо, но матч может пойти в ту или другую сторону. И тем не менее – характера, старания, желания нам не занимать. (Виталий Айрапетов)

ЦСКА выступает в группе G вместе с "Викторией", "Ромой" и "Реалом".

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