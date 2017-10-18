21:25 | Футбол — Лига чемпионов

Виктор Гончаренко: "ЦСКА должен играть первым номером в матче против "Базеля"


Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против "Базеля" отметил, что спаренные встречи в групповом турнире определяющие. Специалист также добавил, что его команда должна играть первым номером.

– После матча с "Краснодаром" у нас все в строю, кроме Алана Дзагоева, – сказал во флеш-интервью Гончаренко, который включил в стартовый состав вернувшихся в строй Виктора Васина, Понтуса Вернблума и Александра Головина. – Не будет Васи Березуцкого, но, если нужно было бы, он бы сыграл.

У нас есть план на эту игру, но мы не хотим раскрывать карты. Мы на своем стадионе, при родных трибунах, и мы должны играть первым номером, но также обязаны учитывать сильные стороны соперника.

Важны ли спаренные матчи в Лиге чемпионов? Безусловно, эти встречи определяющие. Я всегда об этом говорил.

Трансляция матча ЦСКА - "Базель"

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Как закончится матч Лиги чемпионов ЦСКА - "Базель"?
Сухой победой ЦСКА
29.1%
Победой ЦСКА с пропущенными голами
35.9%
Нулевой ничьей
4.0%
Результативной ничьей
13.1%
Победой "Базеля" с пропущенными голами
10.0%
Сухой победой "Базеля"
8.0%
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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