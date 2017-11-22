Виктор Гончаренко: "ЦСКА будет играть в атаку и инициатвно в матче против "Бенфики"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 5-го тура Лиги чемпионов против "Бенфики" отметил, что кроме травм у его команды нет никаких проблем после игры 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:2). Специалист также добавил, что армейцы будут играть в атаку и инициативно.

– Кроме травм у нас нет никаких проблем после матча против со "СКА-Хабаровск" (4:2), – сказал во флеш-интервью Гончаренко. – Последний месяц мы что-то пытаемся менять в атаке и, исходя из того результата, что мы показываем, думаю, кое-что нам удалось изменить. Посмотрим как мы будем сегодня выглядеть. Надеюсь, что креатив будет сегодня такой же как и в последних наших матчах.

Вернблум в нападаении? Если ты приобретаешь одно, то можешь потерять что-то в другом, но пока за Вернблумом мы этого не наблюдали. Мы довольны действиями Головина и Натхо. И то, что требовалось от Понтуса, мы тоже находили.

План на игру есть, как у нас, так и "Бенфики". Посмотрим, какой план сыграет. Безусловно, мы будем пробовать играть в атаку и инициативно, чтобы порадовать наших болельщиков.

Трансляция матча ЦСКА - "Бенфика"