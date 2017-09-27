Виктор Гончаренко: "Часть плана ЦСКА - давить на слабые места "МЮ"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" подчеркнул, что команда постарается порадовать своих болельщиков. Специалист отметил, что игра армейцев во многом будет зависеть от соперника.

– Наша игра? Мы можем находиться в защите, но думать и об атаке, – сказал во флеш-интервью Гончаренко. – Многое будет зависеть от "МЮ", но свои шансы мы должны искать. Зная, что соберется полный стадион, мы должны постараться порадовать болельщиков.

Думаю, у любого соперника можно найти слабые места. Часть плана – давить на эти слабости, но многое зависит и от реакции соперника. Команда должна быть едина и противостоять всему "Манчестер Юнайтед", а не только Матичу в целом. Не думаю, что противостояние в центре поля станет ключевым в этой игре.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"