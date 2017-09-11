Виктор Гончаренко: "Были вынуждены оставить Набабкина дома в силу обстоятельств"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Бенфикой" подчеркнул, что защитник Кирилл Набабкин не полетел с командой в Лиссабон в силу обстоятельств. Предполагалось, что о причинах его отсутствия сообщат на пресс-конференции.

– Все игроки ЦСКА, прилетевшие в Лиссабон, готовы на 100 процентов, – сказал Гончаренко. – Набабкина в силу обстоятельств мы были вынуждены оставить дома. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Матч "Бенфика" – ЦСКА состоится 12 сентября, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.