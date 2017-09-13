Виктор Гончаренко: "Беспокоит место ЦСКА в чемпионате России"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:1) отметил, что у соперника большой резерв. Специалист подчеркнул, что поражения команд, которые имели преимущества по ход игр – часть футбола.

– Почему вы выглядите таким спокойным после такой победы?



– Беспокоит то место, на каком мы находимся в чемпионате России и предстоящий матч с "Ростовом".



– Сила ЦСКА – в психологии?

– Не могу сказать, что это психология в чистом виде. Но по крайней мере можно говорить о том, что надо играть с любым соперником – как дома, так и на выезде.



– "Бенфика" удивила?

– У этой команды большой резерв. "Бенфика" оказывала давление на нас, но так бывает в футболе. Ты можешь давить, но проиграть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Бенфика" – ЦСКА