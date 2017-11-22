Виктор Гончаренко: "Алексей Березуцкий на костылях пришел. Допускали, что и он выйдет!"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Бенфикой" (2:0) пошутил, что в команде думали заявить на эту встречу травмированного защитника Алексея Березуцкого.

– Щенников хромал минуты с 20-й. Почему не заменили его сразу?

– А у нас такая команда такая, что все должны быть в строю. Все больные играют, остальные – в больнице. Даже Леха Березуцкий на костылях пришел, допускали, что и он выйдет! Шучу, конечно. Мы знали, что Жора может терпеть боль до последнего. Замену сделали, когда ему стало совсем тяжело. (Александр МУЙЖНЕК)​