Виктор Гончаренко: "Акинфеев – последний, кого стоит винить в неудаче"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что Тимуру Жамалетдинову не хватало поддержки партнеров в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (0:2). Также специалист подчеркнул, что не винит Игоря Акинфеева в поражении.
– Вернблум пошел вперед. Это было эффективно?
– По крайней мере, мячи он сбрасывал – это от него и требовалось. Но распорядиться этими мячами не получилось.
– Акинфеев в эпизоде с первым голом не закрыл угол...
– Думаю, Акинфеев – последний, кого стоит сегодня винить в неудаче. Он и так много выручает.
– После матча вы принялись что-то объяснять Кучаеву.
– Он зря полез в центр. Должен был действовать шире. А получилось так, что на наши ворота шли контратаки.
– Как вам игра Жамалетдинова?
– Молодым нужна поддержка. А когда команда играет на порядок ниже, чем может, то и молодежь растворяется. До Жамалетдинова редко доводили мяч. (Филипп ПАПЕНКОВ)
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- Игорь Акинфеев
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- Базель (футбол)
- Понтус Вернблум
- Тимур Жамалетдинов
- Константин Кучаев
kaduly
Из сборной дырявого точно гнать пора
00:37
эстонский армеец
Из всех объяснений - как тренерский штаб готовил команду к игре?
00:29
вперёд Спартак!
Серия Акинфеева закончится в декабре 2017 года, потому что больше цска не придётся сыграть в Лиге чемпионов.
00:27