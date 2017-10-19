Виктор Гончаренко: "Акинфеев – последний, кого стоит винить в неудаче"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что Тимуру Жамалетдинову не хватало поддержки партнеров в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (0:2). Также специалист подчеркнул, что не винит Игоря Акинфеева в поражении.

– Вернблум пошел вперед. Это было эффективно?

– По крайней мере, мячи он сбрасывал – это от него и требовалось. Но распорядиться этими мячами не получилось.

– Акинфеев в эпизоде с первым голом не закрыл угол...

– Думаю, Акинфеев – последний, кого стоит сегодня винить в неудаче. Он и так много выручает.

– После матча вы принялись что-то объяснять Кучаеву.

– Он зря полез в центр. Должен был действовать шире. А получилось так, что на наши ворота шли контратаки.

– Как вам игра Жамалетдинова?

– Молодым нужна поддержка. А когда команда играет на порядок ниже, чем может, то и молодежь растворяется. До Жамалетдинова редко доводили мяч. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Базель"