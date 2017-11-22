22:36 | Футбол — Лига чемпионов

Виктор Гончаренко: "Акинфеев не заслуживал этой серии. Поздравили его всей командой"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Бенфикой" (2:0) подчеркнул: все в команде хотели, чтобы серия Игоря Акинфеева закончилась. До этой встречи вратарь армейцев пропускал в 43 играх группового турнира подряд.

- Мы довольны победой. Заслуженно победили, - сказал Гончаренко. - После первого гола упустили нити, но потом вернули их. Во втором тайме игра шла  под нашим контролем. Мы цельно смотрелись в атаке.

- Как поздравили Акинфеева?

- Мы все хотели, чтобы эта серия кончилась. Игорь хотел этого больше всех. Своей карьерой он этой серии не заслуживал. Поздравили его всей командой. (Александр МУЙЖНЕК)

ЦСКА - Бенфика

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Meetja Vee

а почему "серия Акинфеева"? Он один на поле выходит? это серия ЦСКА

22:59

Курт Лямке

В сердцах миллионов болельщиков останутся победы Игоря и ЦСКА! А что в Вашем сердце... пустота....

22:54

6_Lesni4ij

Серия прервалась. Но рекорд навсегда в наших сердцах. 43! Ура!

22:47

dmitriys

Потому-что никто из российских вратарей не провел столько матчей в ЛЧ. ЦСКА за последние годы регулярно играет в ЛЧ. А спартаковские злопыхатели пробиваются туда по большим праздникам. Не то что в первые годы ЧР.

22:43