Виктор Гончаренко: "Акинфеев не заслуживал этой серии. Поздравили его всей командой"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Бенфикой" (2:0) подчеркнул: все в команде хотели, чтобы серия Игоря Акинфеева закончилась. До этой встречи вратарь армейцев пропускал в 43 играх группового турнира подряд.

- Мы довольны победой. Заслуженно победили, - сказал Гончаренко. - После первого гола упустили нити, но потом вернули их. Во втором тайме игра шла под нашим контролем. Мы цельно смотрелись в атаке.

- Как поздравили Акинфеева?

- Мы все хотели, чтобы эта серия кончилась. Игорь хотел этого больше всех. Своей карьерой он этой серии не заслуживал. Поздравили его всей командой. (Александр МУЙЖНЕК)