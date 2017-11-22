Виктор Гончаренко: "Акинфеев не заслуживал этой серии. Поздравили его всей командой"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Бенфикой" (2:0) подчеркнул: все в команде хотели, чтобы серия Игоря Акинфеева закончилась. До этой встречи вратарь армейцев пропускал в 43 играх группового турнира подряд.
- Мы довольны победой. Заслуженно победили, - сказал Гончаренко. - После первого гола упустили нити, но потом вернули их. Во втором тайме игра шла под нашим контролем. Мы цельно смотрелись в атаке.
- Как поздравили Акинфеева?
- Мы все хотели, чтобы эта серия кончилась. Игорь хотел этого больше всех. Своей карьерой он этой серии не заслуживал. Поздравили его всей командой. (Александр МУЙЖНЕК)
Meetja Vee
а почему "серия Акинфеева"? Он один на поле выходит? это серия ЦСКА
22:59
Курт Лямке
В сердцах миллионов болельщиков останутся победы Игоря и ЦСКА! А что в Вашем сердце... пустота....
22:54
6_Lesni4ij
Серия прервалась. Но рекорд навсегда в наших сердцах. 43! Ура!
22:47
dmitriys
Потому-что никто из российских вратарей не провел столько матчей в ЛЧ. ЦСКА за последние годы регулярно играет в ЛЧ. А спартаковские злопыхатели пробиваются туда по большим праздникам. Не то что в первые годы ЧР.
22:43