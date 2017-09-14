Виктор Булатов: "Выстроенной игры у "Спартака" нет"

Трехкратный чемпион России в составе "Спартака" Виктор Булатов после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1) отметил, что у красно-белых сейчас нет выстроенной игры. По его словам, все зависит исключительно от физического состояния.

- Я ожидал, что "Спартак" выиграет, так как "Марибор" по уровню игроков слабее, и сама игра показала это, - цитирует "Р-Спорт" Булатова. - Но подтвердились и опасения относительно того, что в основном игра строится игра на физическом состоянии. Есть физическое состояние, как в матче с "Рубином" - получается, но выстроенной игры у "Спартака" нет.

А сейчас, когда график игр плотный, невозможно будет постоянно быть на пике формы, отсюда и вот такие вторые таймы. Когда сил нет и игры нет, сразу начинаются проблемы. Обнажаются и слабые места - игра в обороне на флангах. В общем, отсюда такой и результат.