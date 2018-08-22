Виейринья: "ПАОК не должен думать, что у него преимущество над "Бенфикой"

Капитан ПАОК Виейринья считает, что его команде ничего не гарантирует ничья с "Бенфикой" (1:1) на выезде в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. По его словам, ответный матч в Греции будет не проще.

– Будет так же тяжело, – цитирует A Bola Виейринью. – Мы не можем подходить ко второй игре, думая, что уже имеем преимущество. Половина пути еще не пройдена. Нашей целью была победа над "Бенфикой", потому что она способна создать проблемы всюду. Надеюсь, что наши болельщики осложнять "Бенфике" задачу.