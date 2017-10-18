Видео: Криштиану Роналду хотел сделать пас не глядя, но у него не вышло

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" решился на нестандартное действие. На 44-й минуте встречи португалец пытался исполнить пас не глядя, однако он не получился. В результате мяч достался лондонскому клубу.

Напомним, Роналду вышел на третье место по количеству матчей в Лиге чемпионов. Форвард появился в стартовом составе в поединке с "Тоттенхэмом", который стал для него 143-м в главном еврокубковом турнире. По этому показателю он обогнал другую легендарную "семерку" "Реала" - Рауля.