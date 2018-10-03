22:01 | Футбол — Лига чемпионов

Видео гола "Шальке" в ворота "Локомотива"

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"Локомотив" проиграл "Шальке" в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов - 0:1. Гол на 88-й минуте забил полузащитник Уэстон Маккенни. Он головой замкнул подачу с фланга Евгения Коноплянки.

 

"Локомотив" с нулем очков занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем матче железнодорожники 24 октября дома встретятся с "Порту".

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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