Видео гола "Шальке" в ворота "Локомотива"

"Локомотив" проиграл "Шальке" в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов - 0:1. Гол на 88-й минуте забил полузащитник Уэстон Маккенни. Он головой замкнул подачу с фланга Евгения Коноплянки.
📹 Гол Уэстона Маккенни, принесший победу "Шальке-04" в гостях у "Локомотива"#ЛокоШальке на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/R39BGfFzgI– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 3 октября 2018 г.
"Локомотив" с нулем очков занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем матче железнодорожники 24 октября дома встретятся с "Порту".
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