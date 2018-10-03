Видео гола "Шальке" в ворота "Локомотива"

"Локомотив" проиграл "Шальке" в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов - 0:1. Гол на 88-й минуте забил полузащитник Уэстон Маккенни. Он головой замкнул подачу с фланга Евгения Коноплянки.

"Локомотив" с нулем очков занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем матче железнодорожники 24 октября дома встретятся с "Порту".