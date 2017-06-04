Видео: Фергюсон вручил Криштиану Роналду награду лучшему игроку финала Лиги чемпионов

Легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон вручил Криштиану Роналду награду лучшему игроку финала Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" (1:4).

До перехода в "Королевский клуб" португалец выступал за "МЮ".

Первый мяч Криштиану Роналду в субботнем финале стал 500-м для "Реала" в Лиге чемпионов, а второй стал для 32-летнего игрока 600-м в профессиональной карьере.

Он стал шестым футболистом, сделавшим дубль в финале Лиги чемпионов, и первым, забивавшим в трех решающих матчах турнира.

Кроме того Криштиану стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов и в рекордный пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром турнира.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"