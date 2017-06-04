Видео: Фергюсон вручил Криштиану Роналду награду лучшему игроку финала Лиги чемпионов

Легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон вручил Криштиану Роналду награду лучшему игроку финала Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" (1:4).
До перехода в "Королевский клуб" португалец выступал за "МЮ".
Первый мяч Криштиану Роналду в субботнем финале стал 500-м для "Реала" в Лиге чемпионов, а второй стал для 32-летнего игрока 600-м в профессиональной карьере.
Он стал шестым футболистом, сделавшим дубль в финале Лиги чемпионов, и первым, забивавшим в трех решающих матчах турнира.
Кроме того Криштиану стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов и в рекордный пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром турнира.
Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"
VIDEO: Cristiano Ronaldo receives man of match award from old boss Sir Alex Ferguson pic.twitter.com/lHiMvh4LJn– Rob Harris (@RobHarris) 3 июня 2017 г.