Видео: фанаты "Динамо" и "Бешикташа" устроили беспорядки в Киеве

Фанатские группировки киевского "Динамо" и "Бешикташа" перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов устроили драку в Киеве. В результате ее пострадали около десяти болельщиков с ранениями и травмами различной степени тяжести. Кроме того, были разгромлены несколько магазинов и кафе, находящихся недалеко от НСК "Олимпийский", где проходил поединок.

Матч завершился победой бело-голубых со счетом 6:0. Это не помогло киевской команде уйти с последнего места в своей группе. Турецкий клуб стал третьим и отправился в 1/16 финала Лиги Европы.