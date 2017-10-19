Вице-президент "Карабаха": "Мир будет аплодировать игре с "Атлетико"

Вице-президент "Карабаха" Тахир Гезаль после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:0) в интервью Azerisport.com отметил, что остался доволен результатом в этой встрече. Руководитель уверен, что с такой игрой у команды есть шансы на выход из группы.

– "Карабах" вновь доказал, что способен бороться против сильнейших клубов мира, – сказал Гезаль. – Команда достойно представляет нашу страну. "Карабах" – это сила нашего народа и президента, которых я поздравляю с этим результатом.

Мир будет аплодировать этой игре. Сегодня покидаем стадион с гордо поднятой головой. Жаль, что не победили. Шанс был, но не вышло. Постараемся и в Мадриде сыграть так же. Вы и сами видели, как мы прессинговали. Если и там добудем положительный результат, то у нас будут шансы в группе.

– Вы, кажется, огорчены результатом.

– У нас были голевые моменты, а также пенальти. Не могу точно сказать, был ли там пенальти или нет. Арбитр мог и назначить. Красная карточка заставила поволноваться, ведь 18 минут играли в меньшинстве. Несмотря на это, хорошо боролись и добыли моральную победу.

– Может ли "Карабах" с такой игрой рассчитывать на 3-е место в группе, которое даст путевку в плей-офф этап Лиги Европы?

– Будем честны, это очень тяжело будет сделать. Мы попали в "группу смерти". Хотя и заработали свое первое очко. Шанс будет, если снова заработаем очки.