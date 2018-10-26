Верратти раскритиковал партнеров по команде за недоработки в защите

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти считает, что его команда не смогла обыграть "Наполи" из-за халатного отношения к работе. Матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов в Париже завершился со счетом 2:2.

– Когда мы говорим о защите, этим должны заниматься все 11 футболистов, – цитирует RMC Верратти. – В первом тайме мы были в проигрышном положении, не могли нормально отобрать мяч, потому что у соперника всегда было численное превосходство на разных участках поля. Нам даже не удавалось прессинговать, потому что всегда были свободные игроки "Наполи". Тренер внес изменения после перерыва, и игра пошла по-другому. Мы увидели истинное лицо "ПСЖ". Мы проявили характер, но нельзя забывать о недостатках.