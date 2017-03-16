15:38 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Верратти подал в суд на L'Equipe

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Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти подал в суд на L'Equipe, сообщает ESPN. Ранее французское издание сообщило, что 6 марта, в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" хавбек был замечен с одноклубником Блезом Матюиди в ночном клубе, из которого ушел поздно ночью. По словам представителя Верратти, футболист отрицает, что вообще посещал ночной клуб и в тот день был дома с семьей.

"ПСЖ" выиграл первый матч со счетом 4:0, но в ответном поединке проиграл 1:6 и вылетел из турнира.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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