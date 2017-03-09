22:09 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Верратти философски прокомментировал поражение от "Барселоны"

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Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти философски прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после поражения в ответной игре 1/8 финала от "Барселоны"(1:6). Каталонцы в первой встрече, прошедшей в Париже, проиграли со счетом 0:4, но в ответном поединке на последних минутах смогли вырвать путевку в четвертьфинал.

– Самая большая радость приходит не тогда, когда ты выигрываешь, а когда ты поднимаешься после падения, – написал на своей странице в "Инстаграме" Верратти.

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