Вернблум вывел ЦСКА вперед в матче с "Базелем"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум вывел армейцев вперед в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля". Хавбек отличился на 79-й минуте, пробив с лета примерно с 20 метров. "Базель" открыл счет в первом тайме, на 65-й минуте Алан Дзагоев сравнял счет.
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"Базель", встретив отпор во втором тайме, начал играть осторожно и без прессинга. Как следствие, армейцы получили пространство и время для работы с мячом. Никто не помешал Головину разыскать пасом у линии штрафной Вернблума. Тот пытался пяткой перекинуть мяч на выход Дзагоеву, мяч попал в защитника - снова Сухи! - и отскочил обратно к шведу. Хавбек успел взглянуть на вратаря и прицельно пробил низом в дальний угол. Защитники "Базеля" смотрели на все это со стороны.
Понтус Вернблум выводит ЦСКА вперед!!! А "голевую" ему отдает Марек Сухи #БазельЦСКА pic.twitter.com/Pv5fmUPTaC– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 31 октября 2017 г.
berserk004
Только сейчас в России нет вратарей кроме Акинфеева, которые хотя бы просто 43 матча в Лиге Чемпионов провели.
00:41
Нефилим
maximalist а в голе виноват Акинфеев? Или в этом матче он отразил все что можно и нельзя?
00:40
maximalist
Сегодня ЦСКА везет. Забили на гол больше, чем пропустил Феев. Сорок третий матч в групповом раунде с пропущенным голом. Команда - решето, вратарь - дырка...
00:30