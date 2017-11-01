Вернблум вывел ЦСКА вперед в матче с "Базелем"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум вывел армейцев вперед в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля". Хавбек отличился на 79-й минуте, пробив с лета примерно с 20 метров. "Базель" открыл счет в первом тайме, на 65-й минуте Алан Дзагоев сравнял счет.

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"Базель", встретив отпор во втором тайме, начал играть осторожно и без прессинга. Как следствие, армейцы получили пространство и время для работы с мячом. Никто не помешал Головину разыскать пасом у линии штрафной Вернблума. Тот пытался пяткой перекинуть мяч на выход Дзагоеву, мяч попал в защитника - снова Сухи! - и отскочил обратно к шведу. Хавбек успел взглянуть на вратаря и прицельно пробил низом в дальний угол. Защитники "Базеля" смотрели на все это со стороны.

Трансляция матча "Базель" - ЦСКА