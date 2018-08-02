22:54 | Футбол — Лига чемпионов

Вернблум сыграет за ПАОК против "Спартака"?

Понтус ВЕРНБЛУМ в составе ЦСКА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Понтус ВЕРНБЛУМ в составе ЦСКА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

В Греции сегодня обсуждают вероятный приезд в Салоники Понтуса Вернблума, который в ближайшее время может стать игроком ПАОК. Полузащитник, у которого закончился контракт с ЦСКА, перейдет на правах свободного агента. Предполагается, что швед прилетит в пятницу утром.

Заявки на игры 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов можно подавать до 24.00 2 августа по среднеевропейскому времени (до 01.00 3 августа по московскому времени). Но в виде исключения на встречи отборочных раундов за сутки до первого из двух матчей можно заявлять двоих новичков.

Первая игра ПАОК со "Спартаком" пройдет в Салониках 8 августа. Таким образом, у греческого клуба еще достаточно времени, чтобы оформить трансфер, зарегистрировать нового футболиста и включить его в заявку на Лигу чемпионов. (Александр БОБРОВ)

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