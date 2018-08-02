Вернблум сыграет за ПАОК против "Спартака"?

В Греции сегодня обсуждают вероятный приезд в Салоники Понтуса Вернблума, который в ближайшее время может стать игроком ПАОК. Полузащитник, у которого закончился контракт с ЦСКА, перейдет на правах свободного агента. Предполагается, что швед прилетит в пятницу утром.

Заявки на игры 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов можно подавать до 24.00 2 августа по среднеевропейскому времени (до 01.00 3 августа по московскому времени). Но в виде исключения на встречи отборочных раундов за сутки до первого из двух матчей можно заявлять двоих новичков.