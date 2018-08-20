Вернблум пропустит первый матч против "Бенфики"

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, этим летом перешедший в ПАОК, не сыграет в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Бенфики", сообщает официальный сайт клуба. Шведский опорник продолжит работать по индивидуальной программе, чтобы набрать форму.

Также игру в Лиссабоне пропустит Омар Эль-Каддури, получивший повреждение в ответном матче 3-го раунда отбора против "Спартака" (0:0, первая игра – 3:2).

Матч "Бенфика" – ПАОК состоится завтра, 21 августа, на стадионе "Да Луж". Начало игры – 22.00 по московскому времени.