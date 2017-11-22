20:45 | Футбол — Лига чемпионов

Вернблум не сыграет с "Манчестер Юнайтед" из-за перебора желтых карточек

4

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум пропустит матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". После фола защитника Луизау на Алане Дзагоеве Вернблум предъявлял претензии к сопернику и требовал от судьи Дениса Айтекина выписать предупреждение бразильцу, после чего арбитр встречи показал желтую карточку шведу за неспортивное поведение.

ЦСКА - "Бенфика". Live! 

4
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

spetrov

Slim Taller, именно. Как раз сегодня об этом и говорили.

20:55

spetrov

Надо UEFA поинтересоваться, а не специально ли он обнулился. Исход матча в Манчестере вряд ли вызывает сомнения.

20:55

Slim Taller

УЕФА заведёт на него дело.Вернблум обнулился перед плэйофф.

20:54

werder63

Разбаловали его российские судьи! Вот команда и страдает! Как он на коротыша Гончаренку орет на треньках, представляю))))

20:52