Вернблум не сыграет с "Манчестер Юнайтед" из-за перебора желтых карточек

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум пропустит матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". После фола защитника Луизау на Алане Дзагоеве Вернблум предъявлял претензии к сопернику и требовал от судьи Дениса Айтекина выписать предупреждение бразильцу, после чего арбитр встречи показал желтую карточку шведу за неспортивное поведение.
spetrov
Slim Taller, именно. Как раз сегодня об этом и говорили.
20:55
spetrov
Надо UEFA поинтересоваться, а не специально ли он обнулился. Исход матча в Манчестере вряд ли вызывает сомнения.
20:55
Slim Taller
УЕФА заведёт на него дело.Вернблум обнулился перед плэйофф.
20:54
werder63
Разбаловали его российские судьи! Вот команда и страдает! Как он на коротыша Гончаренку орет на треньках, представляю))))
20:52