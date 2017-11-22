Вернблум не сыграет с "Манчестер Юнайтед" из-за перебора желтых карточек

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум пропустит матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". После фола защитника Луизау на Алане Дзагоеве Вернблум предъявлял претензии к сопернику и требовал от судьи Дениса Айтекина выписать предупреждение бразильцу, после чего арбитр встречи показал желтую карточку шведу за неспортивное поведение.

ЦСКА - "Бенфика". Live!