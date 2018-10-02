Венсан Компани: "Победа над "Хоффенхаймом" - фантастический результат"

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани – о матче с "Хоффенхаймом" (2:1) в Лиге чемпионов.

- Это была сложная выездная игра против хорошо организованной и дисциплинированной команды, у которой был четкий план на игру, - цитирует бельгийца официальный сайт УЕФА. - Они отрядили много человек в атаку и, поскольку мы защищаемся небольшим числом игроков, нам нужно было быть очень осторожными. Они атаковали нас вшестером, всемером, что давало нам возможность провести несколько контратак. Но мы играли хорошо, что очень важно для нас. Мы должны вынести позитив из этого матча - то, как мы атаковали и как защищались. Это фантастический результат. В Лиге чемпионов любой выездной матч очень сложный. Только так мы могли исправить неудачу в матче с "Лионом", и мы сделали это.

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