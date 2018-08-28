Венгер - в списке приглашенных на встречу топ-тренеров УЕФА. Зидан – нет

УЕФА на официальном сайте сообщил, что ежегодная встреча тренеров состоится 4 сентября. Организация не стала анонсировать полный список участников мероприятия.

Список, опубликованный на сайте, выглядит следующим образом:

Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Карло Анчелотти ("Наполи"), Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл"), Сержиу Консейсау ("Порту"), Унаи Эмери ("Арсенал"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Руди Гарсия ("Марсель"), Шенол Гюнеш ("Бешикташ"), Хулен Лопетеги ("Реал"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Томас Тухель ("ПСЖ") и Арсен Венгер (без клуба).

В представленном списке обращает на себя внимание отсутствие бывшего главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, под руководством которого "королевский клуб" три раза подряд выиграл Лигу чемпионов. Также в нем нет победителя Лиги Европы в составе "Атлетико" Диего Симеоне и наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы.