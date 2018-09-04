Ведущие тренеры Европы выступили за пересмотр правила гола на чужом поле

Генеральный секретарь УЕФА Джорджо Маркетти сообщил, что тренеры ведущих футбольных клубов Европы обратились с предложением пересмотреть правило гола на чужом поле. Встреча состоялась сегодня в Ньоне.

- Тренеры полагают, что забивать голы в гостевых матчах теперь не так трудно, как раньше, - приводит Reuters слова Маркетти. Они считают, что это правило должно быть пересмотрено. Мы изучим этот вопрос.

Правило выездного гола впервые было прменено в 1965 году. В случае ничьей в матчах на выбывание дальше проходит та команда, которая забила больше голов на выезде.