18:11 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Василий Голубев: "Люди, которые бросили банан, опозорили всю Россию"

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Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - ПСВ - 2:2. Банан на поле.Как банан попал на поле в матче "Ростов" – ПСВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает, что люди, которые бросили банан во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Ростов"ПСВ (2:2), опозорили Россию. Ранее УЕФА сообщил "СЭ", что никакого дисциплинарного дела в отношении ростовчан нет.

– Ситуация с бананом показывает уровень культуры болельщиков. Это сделали те, кто футбол не любит, – приводит слова Голубева ТАСС. – Такие люди позорят команду, город, область и страну. Но 99 процентов тех, кто приходит на стадион, не такие.

Напомним, что вчера пошли разговоры, касавшиеся первого тайма игры в Ростове-на-Дону, в ходе которого якобы на поле был брошен банан. По данным пресс-атташе российского клуба Ивана Бодылевского, в рапорте делегата матча подобный эпизод не зафиксирован.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3668524

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Big Brother is Coming

А если апельсин кинуть не будет такого резонанса, дискриминация фруктов на лицо

19:21

spetrov

Хорошо бы было.

18:34

Kupservas

Вот найти бы этого п... бананщика.

18:32

spetrov

Всю-то Россию вряд ли. Мало что-ли на свете идиотов.

18:24

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