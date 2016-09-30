Василий Голубев: "Люди, которые бросили банан, опозорили всю Россию"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает, что люди, которые бросили банан во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Ростов" – ПСВ (2:2), опозорили Россию. Ранее УЕФА сообщил "СЭ", что никакого дисциплинарного дела в отношении ростовчан нет.

– Ситуация с бананом показывает уровень культуры болельщиков. Это сделали те, кто футбол не любит, – приводит слова Голубева ТАСС. – Такие люди позорят команду, город, область и страну. Но 99 процентов тех, кто приходит на стадион, не такие.

Напомним, что вчера пошли разговоры, касавшиеся первого тайма игры в Ростове-на-Дону, в ходе которого якобы на поле был брошен банан. По данным пресс-атташе российского клуба Ивана Бодылевского, в рапорте делегата матча подобный эпизод не зафиксирован.