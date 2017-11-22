Василий Березуцкий: "Поздравлю ли Игоря? Да, конечно. Не знаю, с чем именно, но поздравлю"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики"(2:0) отметил, что разговоры о неудачной серии вратаря Игоря Акинфеева бессмысленны. Голкипер не пропустил в основном турнире самого престижного клубного европейского турнира впервые с 1 ноября 2006 года, когда ЦСКА сыграл вничью с "Арсеналом" в Лондоне со счетом 0:0.



– Не думал об этом. Вообще все время важно не пропустить для уверенности команды. Этот матч не был исключением. А разговоры? Пусть разговаривают, – отметил Березуцкий во флеш-интервью – Сколько игр Игорь уже пропускал? Надо сначала провести столько игр. Все люди, которые об этом говорят, не сыграли и половины от такого количества матчей, да и вообще ни разу не играли в Лиге чемпионов. Пусть говорят дальше. Поздравлю ли Игоря? Да, конечно. Не знаю, с чем именно, но поздравлю. С победой, по крайней мере, точно.

Трансляция матча ЦСКА - "Бенфика"