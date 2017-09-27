Василий Березуцкий - о меме "ЦСКА: 30 лет без трансферов": "Мы выглядели вполне свежо"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" рассказал о своем отношении к футбольным мемам. В частности, игрок обороны армейцев положительно отозвался о фотографии "ЦСКА: 30 лет без трансферов", на которой действующие игроки столичной команды изображены в качестве футболистов преклонном возрасте.
- Видели вы мем "ЦСКА: 30 лет без трансферов"?
- Да, потрясающе, - цитирует официальный сайт ЦСКА Березуцкого. - Посмеялся от души, некоторые игроки получились идеально. Да и выглядели еще вполне свежо. Мне вообще очень нравятся футбольные мемы или веселые видео, которые закидываются в сеть. Все время смеюсь над ними. А если там есть я – вообще ухохатываюсь.
1 сентября 2017 г.
Матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/vasiliy-berezutskiy-ya-rodilsya-vyros-i-navernoe-umru-v-pfk-cska/
Millwall82
Дзагоеву усов не хватает. Мода такая в Осетии. После 40 все с усами.
14:07