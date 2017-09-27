Василий Березуцкий - о меме "ЦСКА: 30 лет без трансферов": "Мы выглядели вполне свежо"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" рассказал о своем отношении к футбольным мемам. В частности, игрок обороны армейцев положительно отозвался о фотографии "ЦСКА: 30 лет без трансферов", на которой действующие игроки столичной команды изображены в качестве футболистов преклонном возрасте.

- Видели вы мем "ЦСКА: 30 лет без трансферов"?

- Да, потрясающе, - цитирует официальный сайт ЦСКА Березуцкого. - Посмеялся от души, некоторые игроки получились идеально. Да и выглядели еще вполне свежо. Мне вообще очень нравятся футбольные мемы или веселые видео, которые закидываются в сеть. Все время смеюсь над ними. А если там есть я – вообще ухохатываюсь.

Матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.

Жозе Моуринью: "Это самый сильный ЦСКА на моей памяти"

Виктор Гончаренко: "Самый сильный ЦСКА? Моуринью польстил"