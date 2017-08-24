Василий Березуцкий: "Нужно было забыть про счет первого матча"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий остался доволен ответной игрой 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Янг Бойз" (2:0). Он отметил, что команда выполнила тренерскую установку.

– Там игра была выездной, было не так просто добираться: лететь, потом еще два часа на автобусе добираться, – заявил в эфире программы "Все на Матч" Березуцкий. – Сейчас "Янг Бойз" был в такой же ситуации, как мы на выезде. Ему было тяжелее. А домашняя игра в Лиге чемпионов всегда проходит легче. Поэтому мы играли на гол. Счет был опасный. Выполнили установку тренера. Нужно было забыть про счет первого матча, поскольку это нам ничего не давало. Один гол всего. Сыграли здорово, начали хорошо играть на контратаках, атаковали больше, чем в первом матче. Все довольны.

К тому же теперь у нас есть новый бомбардир. Все вообще в восторге от этого. Перед клубом стоят определенные задачи, и мы их выполняем. Эта игра больше относилась к прошлому сезону. Нам нужна была путевка в Лигу чемпионов. Мы туда попали. После игры с "Ахматом" можно будет немного отдохнуть.

Трансляция матча ЦСКА - "Янг Бойз"