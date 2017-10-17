Василий Березуцкий и Мариу Фернандес занимаются по индивидуальной программе перед матчем с "Базелем"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий занимается по индивидуальной программе перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем", передает с Живописной улицы корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. Футболист вначале совершал беговые пробежки, а затем ушел в зал.

Также во время открытой части тренировки для СМИ индивидуально в зале занимался защитник Мариу Фернандес. По словам врача команды Шагабутдина Керимова, игрок присоединится к общей чуть позже.

Остальные игроки тренировались в общей группе, в том числе защитник Виктор Васин и полузащитник Александр Головин, пропустившие встречу чемпионата России с "Краснодаром" (1:0).

Напомним, матч ЦСКА – "Базель" пройдет в Москве в среду, начало - в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.