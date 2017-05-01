Варан - в заявке "Реала" на матч с "Атлетико"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Атлетико". В списке футболистов оказался защитник Рафаэль Варан, до этого пропустивший две игры из-за травмы. В связи с повреждением матч пропустит нападающий Гарет Бэйл.

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:

вратари – Навас, Касилья, Яньес;

защитники – Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марселу, Данилу;

полузащитники – Кроос, Хамес, Каземиру, Ковачич, Лукас, Модрич, Асенсио, Иско;

нападающие – Криштиану Роналду, Бензема, Мариано, Мората.

Первый матч между "Реалом" и "Атлетико" состоится во вторник, 2 мая, начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.