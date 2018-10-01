Варан недоволен поздним временем начала матча ЦСКА –"Реал"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан высказался о позднем начале предстоящего матча группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА. По московскому времени игра начнется в 22.00, в Мадриде будет 21.00.

- Матч с ЦСКА начнется поздно. Что вы думаете об этом? – вопрос Варану.

- Не думаю, что это идеальное время для начала матча, но у нас нет выбора. Единственное, что мы можем сделать, быть максимально готовыми к игре. (Елена Григорьевская, Андрей Михайлов)

Матч ЦСКА - "Реал" состоится завтра, 2 октября, на стадионе "Лужники". Начало игры - 22.00 по московскому времени.

ЦСКА – "Реал": Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур, 2 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 22.00 (мск)